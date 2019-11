Sparprogramm beim Autokonzern : Daimler will Tausende Stellen streichen

Daimler will Tausende Stellen streichen

Mitarbeiter von Mercedes-Benz arbeiten im Werk in Bremen an einer C-Klasse (Archivbild). Foto: dpa/Carmen Jaspersen

Hamburg Bis Ende 2022 sollen beim Autobauer Daimler weltweit Tausende Stellen wegfallen. Der Schutz vor betriebsbedingten Kündigungen, der in Deutschland bis 2029 gilt, soll davon aber unberührt bleiben.

Nach Audi und BMW hat sich auch Daimler mit dem Betriebsrat auf ein Sparpaket geeinigt. Dazu seien Maßnahmen zur Kostensenkung und zum sozialverträglichen Abbau von Arbeitsplätzen vereinbart worden, teilte der Stuttgarter Konzern am Freitag mit. Neben der natürlichen Fluktuation, bei der freiwerdende Stellen nicht wiederbesetzt werden sollen, will der Autokonzern das Angebot zur Altersteilzeit erweitern und plant in Deutschland zudem ein Abfindungsprogramm. Zur Höhe des geplanten Personalabbaus hieß es, bis Ende 2022 sollten weltweit Tausende Stellen wegfallen.