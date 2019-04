Illegale Absprachen : Deutschen Auto-Konzernen droht EU-Milliardenstrafe

Brüssel Die EU-Kommission sieht den Verdacht illegaler Absprachen bei Autoherstellern bestätigt - jetzt drohen empfindliche Strafen. Ein deutscher Konzern ist nun besonders gefährdet.

In dem von EU-Wettbewerbskommissarin Margrethe Vestager eingeleiteten Kartellverfahren wird es für die deutschen Autobauer BMW, VW und Daimler eng. Die Unternehmen hätten jahrelang illegale Absprachen zu Technologien der Abgasreinigung getroffen, teilte die EU-Kommission auf Basis vorläufiger Ermittlungsergebnisse am Freitag in Brüssel mit. Die Unternehmen können noch Stellung zu diesen Vorwürfen nehmen. Wahrscheinlich ist aber, dass innerhalb der kommenden Monate hohe Kartellstrafen verhängt werden.

Vestager erklärte: „Unternehmen können auf viele Arten zusammenarbeiten, um die Qualität ihrer Produkte zu verbessern.“ Die Vorschriften verböten jedoch, Absprachen zu treffen, die genau das Gegenteil bewirken sollen, nämlich bei der Qualität nicht in Wettbewerb zueinander zu treten. „Wir haben Anlass zur Sorge, dass in diesem Fall genau dies geschehen ist.“ Dadurch könnten Autokäufer daran gehindert worden sein, Fahrzeuge mit der besten Technologie zu kaufen.

Unstrittig ist, dass Ingenieure der beteiligten Konzerne sich in so genannten „Fünfer-Kreisen“ zwischen 2006 und 2014 immer wieder getroffen und über Details bei der Abgasnachbehandlung ausgetauscht haben. Die Frage ist, ob diese Treffen illegal waren.

Tatsächlich schwebt vor allem BMW in der Gefahr, von der Kommission mit einer Kartellbuße in Milliardenhöhe belegt zu werden. Daimler und VW beanspruchen für sich Kronzeugenstatus. Dem Vernehmen nach hat Daimler die Ermittlungen in dem Kartellfall überhaupt erst ins Rollen gebracht, als der Konzern im Sommer 2014 die Wettbewerbshüter auf Absprachen zwischen den deutschen Herstellern aufmerksam machte. Volkswagen zog nach und lieferte ebenfalls belastende Informationen an die Brüsseler Beamten. Nach dem EU-Kartellrecht kann der Kronzeuge, der auf den Fall aufmerksam gemacht hat, mit einem kompletten Erlass der Buße rechnen. Der zweite Kronzeuge kann mit einem Nachlass von 30 bis 50 Prozent rechnen.