Hunderttausende Fälle : Cyberkriminalität verursacht Milliardenschaden für deutsche Unternehmen

Cyberkriminalität sorgt in Deutschland für Millionenschaden. Foto: dpa/Oliver Berg

Wiesbaden Im vergangenen Jahr ist die Zahl der Straftaten durch Cyberkriminalität auf rund 350.000 Fälle angestiegen. Demnach entstanden 2018 durch Cyberkriminalität mindestens 60,7 Millionen Euro Schaden.

Dabei fallen 87.106 Straftaten unter Cyberkriminalität im engeren Sinne, sagte Peter Henzler, Vizepräsident des Bundeskriminalamts (BKA), am Montag in Wiesbaden. Dazu gehören unter anderem Datenausspähung und Computersabotage - die Zahl stieg seit dem Vorjahr um 1,3 Prozent an. Darüber hinaus gab es fast 272.000 Straftaten, die über das Internet verübt wurden.