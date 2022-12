Angriff auf IT Cyberattacke auf Metro wirkt nach

Die Kunden bekommen die Probleme nach Angaben des Unternehmens beispielsweise durch längere Wartezeiten in den Märkten zu spüren: Zwar funktioniert die Kartenzahlung laut Metro einwandfrei. Aber manche Prozesse dauen länger als gewohnt. Das kann beispielsweise dazu führen, dass Preise bei Aktionsware falsch ausgewiesen werden und das Ganze an der Kasse korrigiert werden muss. Oder dass Daten von Kunden, die nicht in ihrer Stammfiliale, sondern in einer anderen Niederlassung einkaufen, nicht zur Verfügung stehen, weil sie zentral nicht abrufbar sind.