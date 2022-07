Cyber-Sicherheit und KI : NRW-Start-ups sammeln trotz Krieg in der Ukraine mehr Kapital ein

Frankfurt am Main Im vergangenen Jahr haben Start-ups goldene Zeiten erlebt: Bei Investoren saß das Kapital locker. Mit dem Ukraine-Krieg, dem Börseneinbruch und der Zinswende hat sich nun das Blatt gewendet. Noch aber fließt viel Geld.

Start-ups aus Nordrhein-Westfalen kommen einer Studie zufolge besser durch das derzeit schwierige Marktumfeld als Firmen in anderen Teilen Deutschlands. Zwar gab es im ersten Halbjahr 2022 nur 52 Finanzierungsrunden für Start-ups in NRW und damit sieben weniger als im Vorjahreszeitraum, wie aus einer am Freitag veröffentlichen Studie der Beratungsgesellschaft EY hervorgeht. Dabei wurde aber deutlich mehr Risikokapital eingesammelt als zuvor - und zwar 211 Millionen Euro. Das waren 40 Millionen Euro mehr als in der ersten Hälfte 2021. In Berlin und in Bayern, wo Start-ups eine viel größere Rolle spielen, brachen die Investitionen hingegen ein.