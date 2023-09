Offizielle Übernahmegespräche Das wollen die Araber von Covestro

Im Poker um die Übernahme des Chemiekonzerns Covestro wird es ernst: Der Vorstand hat am Freitag beschlossen, ergebnisoffene Gespräche mit dem arabischen Investor Adnoc aufzunehmen. „Ob, in welcher Form und gegebenenfalls zu welchen Konditionen eine Vereinbarung zustande kommt, ist offen“, teilte das Unternehmen nach Börsenschluss mit. „Das Interesse von Adnoc an unserem Unternehmen unterstreicht unsere starke Position als einer der weltweit führenden Hersteller von hochwertigen Kunststoffen und als Vorreiter auf dem Weg zur Kreislaufwirtschaft“, sagte Covestro-Chef Markus Steilemann. Zuvor hatte der Aufsichtsrat des Leverkusener Konzerns beraten, wie er mit den Avancen des arabischen Investors Adnoc und seines Chefs Sultan Ahmed Al Jaber umgehen soll.