Chemiekonzern legt Sparprogramm auf Covestro plant Stellenabbau in Deutschland

Die Mitarbeiter von Covestro müssen sich warm anziehen: Der Leverkusener Chemiekonzern legt ein neues Sparprogramm auf: Bis 2028 will er mit dem Programm „Strong“ weltweit jährlich 400 Millionen Euro bei den Sach- und Personalkosten einsparen, wie Covestro am Dienstag mitteilte. Knapp die Hälfte der Einsparung (190 Millionen Euro) entfällt auf Deutschland. Wie viele der weltweit 17.500 Stellen wegfallen werden, sagte Covestro nicht. „Wir stehen weiter vor großen Herausforderungen in einem sich immer schneller wandelnden Geschäftsumfeld“, erklärte Arbeitsdirektor Thorsten Dreier. Daher sei es zwingend, die Wettbewerbsfähigkeit dauerhaft zu sichern. „Ich bin überzeugt, dass Strong helfen wird, die führende Position von Covestro am globalen Markt auszubauen“, sagte Covestro-Chef Markus Steilemann.