Chemiekonzern in der Krise Gewinneinbruch und Dividenden-Aus bei Covestro

Der Leverkusener Chemiekonzern rutscht tiefer in die Krise: Umsatz und Gewinn brechen ein. Nun will Covestro noch mehr aus den Anlagen rausholen und streicht die Dividende. „Das Jahr 2023 war eines der schwierigsten für die chemische Industrie in den letzten Jahrzehnten: Anhaltende geopolitische Spannungen, weltweite Konjunkturschwäche und hohe Energiepreise,“ fasst Covestro-Chef Markus Steilemann die schlechte Lage zusammen. Hinzu kämen die hohen Energiekosten, die Covestro als energieintensiven Konzern besonders treffen.