Wegen der Krise der Autoindustrie : Covestro-Gewinn bricht ein

Leverkusen Der Leverkusener Dax-Konzern macht im dritten Quartal nur noch halb so viel Gewinn. Covestro kann nicht länger von der Schwäche der Konkurrenten profitieren. Die Aktie gibt nach.

Covestro hatte 2018 selbst von einer Sonderkonjunktur gesprochen, die auch den Aufstieg in den Dax möglich gemacht hatte. „Das Vorjahresquartal war noch von außergewöhnlich hohen Margen geprägt, weshalb der Rückgang bei Umsatz und Ergebnis im Jahresvergleich unseren Erwartungen entspricht“, sagte Finanzchef Thomas Toepfer. Und so konnte er immerhin den Ausblick bestätigen: „Wir gehen weiter davon aus, unsere Ziele für das Gesamtjahr zu erreichen.“ Am Ende soll für 2019 ein Gewinn zwischen 1,57 bis 1,65 Milliarden Euro stehen. Womöglich wäre die Aktie sonst noch stärker gefallen. Sie schloss am Montag mit rund drei Prozent im Minus und notierte bei gut 45 Euro. Zu den Hochzeiten Anfang 2018 hatte sie bei 94 Euro gestanden.