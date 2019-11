Mietroller-Anbieter in Berlin : Coup gibt auf

Mietroller-Anbieter in Berlin

Berlin Die Mietroller von Coup in Berlin sind Vorreiter und Pioniere der sogenannten Shared Mobility gewesen - also der geteilten Mobilität. Nun stellt der Anbieter wegen zu hoher Kosten seinen Betrieb ein.

Mitte Dezember werden die Elektro-Roller aus Berlin und Tübingen abgezogen, in Kürze auch aus Paris und Madrid, wie das zu Bosch gehörende Unternehmen am Montag in Berlin mitteilte.