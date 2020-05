Energiekonzern : Corona-Krise lässt RWE kalt

Der Gewinn legt zu. Doch der Ausstieg des norwegischen Staatsfonds ärgert den Essener Konzern. Auch einige Kommunen haben ihre Anteile verkauft, sie halten nur noch höchstens 17 Prozent an RWE.

Der designierte RWE-Chef Markus Krebber ist enttäuscht: Er könne nicht verstehen, dass der norwegische Staatsfonds, der 0,6 Prozent an dem Energiekonzern gehalten hatte, ausgestiegen ist. „Der Fonds schaut auf die Vergangenheit statt auf Investitionspläne für die Zukunft“, sagte Krebber bei der Vorlage der Quartalsbilanz. Dabei habe der Ausstieg aus der Kohle begonnen, im Dezember soll mit Niederaußem D der erste Block vom Netz gehen, zugleich investiert RWE Milliarden in Windparks. Auch in manchen Städten gibt es Diskussionen, der Anteil der Kommunen an RWE ist von einst 25 Prozent auf 15 bis 17 Prozent gesunken. Dennoch ist Krebber zuversichtlich, dass es keine Nachahmer für die Norweger gibt. „Wir sind in guten Gesprächen mit unseren Investoren.“