Künftige Regierung will neue Regeln : Was bei Homeoffice und 3G wichtig ist

Ein Mann sitzt an einem Schreibtisch im Homeoffice . Foto: dpa/Fabian Strauch

Düsseldorf Die Ampel-Parteien fordern, dass Nicht-Immunisierte bald täglich negative Schnelltests vor Arbeitsbeginn nachweisen müssen. Am Donnerstag soll der Bundestag über den Gesetzentwurf abstimmen.

Von Georg Winters

Das Homeoffice ist für viele Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer in den vergangenen eindreiviertel Jahren zur vertrauten Arbeitsumgebung geworden. Zwischenzeitlich sah es danach aus, als wenn eine großflächige Rückkehr in die Büros für viele Beschäftigte möglich wäre, doch das aktuelle Infektionsgeschehen in Deutschland lässt das wohl vorerst nicht mehr zu. Also doch wieder zu Hause arbeiten. Das sind die Regeln, die nach dem Willen der künftigen Bundesregierung bald gelten sollen.

Homeoffice-Pflicht Im Januar dieses Jahres wurde es für die Arbeitgeber zur Pflicht, ihren Mitarbeitern die Möglichkeit zum Homeoffice einzuräumen. Arbeitnehmer konnten dieses Angebot annehmen, mussten das aber nicht. Das änderte sich im April, als die Bundesnotbremse in Kraft trat. Danach mussten Beschäftigte das Angebot des Arbeitgebers annehmen. Ende Juni war damit wieder Schluss, jetzt wollen die künftigen Regierungsparteien das Ganze wieder aufleben lassen.

Info Das Arbeitszimmer von der Steuer absetzen Im Homeoffice. ⇥Foto: dpa Foto: dpa/Finn Winkler Absetzbarkeit Für das Home­office kann man ein heimisches Arbeitszimmer nutzen, das die Mitarbeiter auch steuerlich geltend machen können. Höhe Absetzen kann man eine Pauschale von fünf Euro pro Tag, maximal 600 Euro pro Jahr (also maximal 120 Tage pro Jahr). Umgekehrt fällt dann die Fahrt­kosten-Pauschale niedriger aus.

Ausnahmen Wie bei jeder Regelung und wie bei den früheren Homeoffice-Bestimmungen soll es auch diesmal nach dem Willen der Ampel-Parteien Ausnahmen geben. So soll die Angebotspflicht des Arbeitgebers nicht gelten, wenn die betrieblichen Belange das nicht zulassen, Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen also unbedingt vor Ort gebraucht werden. „Zwingende betriebsbedingte Gründe“ dürften „nicht entgegenstehen“, heißt es im Gesetzentwurf von Bundesarbeitsminister Hubertus Heil (SPD). Wenn beispielsweise analoge Post bearbeitet werden muss, wenn Fahrzeuge oder Geräte repariert oder gewartet werden müssen, und bei Notdiensten im Betrieb könnte dies der Fall sein. Genau wie beim Wachpersonal oder bei Pförtnern in den Unternehmen. Umgekehrt kann der Beschäftigte auf Arbeit im Büro pochen, wenn die Arbeit zu Hause kaum oder gar nicht möglich ist – beispielsweise, wenn Computer und/oder Drucker fehlen (dem Problem könnte das Unternehmen allerdings abhelfen), den ganzen Tag Handwerker da sind, die die Konzentration beeinträchtigen, oder der Platz in der Wohnung einfach nicht ausreicht, damit man vernünftig seinen Job machen kann.

Gültigkeit Die neuen alten Regeln könnten sehr schnell in Kraft treten. Im Bundestag soll am Donnerstag über die Änderungen im Infektionsschutzgesetz abgestimmt werden, am Freitag könnte dann der Bundesrat zustimmen. Wenn die Länderkammer grünes Licht gibt, könnte das neue Gesetz schon greifen.

Ziel Das ist relativ klar: Auch zwischen den Mitarbeitern eines Unternehmens sollen – unabhängig davon, ob sie geimpft oder genesen sind – die Kontakte auf ein Minimum reduziert werden. Insofern gilt die Homeoffice-Pflicht unabhängig vom Status des Beschäftigten.

Status Wer nicht die Möglichkeit hat, zu Hause zu arbeiten, für den gilt 3G. Das heißt: Er muss geimpft, genesen oder getestet sein. Ihren Impfstatus nachweisen können Beschäftigte wie bisher über den gelben Impfpass oder über das digitale Impfzertifikat auf dem Smartphone, ihre Genesung ebenfalls über einen entsprechenden Nachweis. Wer nicht geimpft und auch nicht genesen ist, muss sich regelmäßig testen lassen. Dafür soll wohl ein Schnelltest reichen, der aber jeden Tag gemacht werden müsste (bei einem PCR-Test könnte ein negatives Ergebnis alle 48 Stunden ausreichen). Größere Unternehmen werden den Test womöglich auch unmittelbar vor Arbeitsbeginn an Ort und Stelle möglich machen.

Der Arbeitgeber muss den Status auf jeden Fall prüfen. Er soll künftig konsequenterweise auch den Impfstatus seiner Beschäftigten abfragen dürfen – ein Recht, das ihm bislang verwehrt worden ist. Aber er muss die Daten spätestens nach einem halben Jahr wieder löschen. Die 3G-Regel am Arbeitsplatz soll bis zum 19. März des kommenden Jahres gelten, danach könnte sie laut Gesetzentwurf um höchstens drei Monate verlängert werden.