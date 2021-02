Deutsche Wirtschaft fordert Öffnungen : „Stimmung und Lage im Gastgewerbe sind katastrophal“

Berlin Viele Firmen im Corona-Lockdown sind frustriert. Verbände und Unternehmen erhoffen sich von den Bund-Länder-Beratungen am Mittwoch eine Perspektive.

Wirtschaftsverbände und Unternehmen fordern angesichts des wochenlangen Lockdowns vehement einen Fahrplan zur Öffnung und warnen vor einer Pleitewelle. Die Stimmung etwa in der Gastronomie und im Handel wird zunehmend schlechter. „Wir brauchen dringend klare Kriterien, wann und unter welchen Voraussetzungen unsere Betriebe wieder geöffnet werden“, sagte die Hauptgeschäftsführerin des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga), Ingrid Hartges.

Der Lockdown mit der Schließung der Gastronomie und vielen Geschäften ist bisher bis Mitte Februar angesetzt. Mehrere Länder haben Stufenpläne vorgelegt oder arbeiten daran. Am Mittwoch beraten Bund und Länder erneut über eine mögliche Verlängerung des Lockdowns.

Die Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG) hat vor den Beratungen am Mittwoch ein branchenunabhängiges Mindestkurzarbeitergeld gefordert. „Selbst 80 Prozent des Nettolohns ab dem siebten Monat Kurzarbeit sind bei jemandem, der nur knapp über dem Mindestlohn verdient, zu wenig, um Rechnungen oder die Miete zu bezahlen“, teilte NGG-Vorsitzender Guido Zeitler am Dienstag mit.

Alarm schlagen auch Friseure. „Für die Inhaber der 80.000 Salons ist die wirtschaftliche Situation zum Teil dramatisch“, sagte der Hauptgeschäftsführer des Zentralverbands des Deutschen Friseurhandwerks, Jörg Müller. „Vor allem unter dem Gesichtspunkt der Pandemiebekämpfung ist die Schwarzarbeit in unserem Handwerk zwischenzeitlich zu einem wohl echten Problem geworden“, sagte Müller. Der Verband betone deshalb mit Nachdruck, dass Friseurdienstleistungen nur in professionellen Salons sicher sein können. Die 240.000 Friseure hofften auf den Re-Start am 15. Februar.