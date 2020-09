Flughafen Düsseldorf : Corona-Krise bedeutet Rückschlag für Expansionspläne

Düsseldorf Seit fünf Jahren drängt der Airport Düsseldorf auf höhere Kapazitäten. Jetzt muss er ein neues Gutachten vorlegen. Dabei drängen Kritiker auf weniger Inlandsflüge. Der Airport will nun ICE-Züge am Flughafenbahnhof halten lassen, um Passagiere nach Frankfurt zu bringen.

Wie es insgesamt mit dem Flugverkehr in NRW weitergehen soll, will der Verkehrsausschuss des Landtages bei einem Hearing beraten. Anlass ist ein Antrag der Grünen, der einen weitgehenden Verzicht auf innerdeutsche Flüge fordert.

Der Flughafen Düsseldorf verkündet dazu in seiner bereits zugänglichen Stellungnahme, er habe Gespräche mit der Bahn aufgenommen, um eine direkte ICE-Verbindung vom Flughafenbahnhof Düsseldorf zum Flughafen Frankfurt zu ermöglichen. Das könnten theoretisch mehr als fünf Flüge am Tag von Düsseldorf nach Frankfurt unnötig machen, wenn Passagiere am Airport Düsseldorf inklusive Gepäck einchecken und dann nach rund 60 Minuten Bahnfahrt in Frankfurt in einen Überseeflug umsteigen.