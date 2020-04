Corona-Krise : NRW-Arbeitgeberpräsident warnt vor Aufstockung des Kurzarbeitergeldes

Exklusiv Düsseldorf Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat Arbeitnehmern eine Erhöhung des Kurzarbeitergeldes in Aussicht gestellt. Der NRW-Arbeitgeberpräsident hält diesen Vorstoß für falsch.

Arndt G. Kirchhoff, Präsident der NRW-Vereinigung der Unternehmensverbände, warnt vor einer Aufstockung des Kurzarbeitergelds: "Der Vorschlag des Bundesarbeitsministers, das Kurzarbeitergeld aufzustocken, hört sich nett an, ist aber unlogisch. Denn die Unternehmen müssen beim Kurzarbeitergeld in Vorleistung gehen und bekommen erst nachträglich das Geld von der Bundesagentur für Arbeit zurück. Jetzt aber kommt es darauf an, die Liquidität im Betrieb zu halten und so Unternehmen wie Arbeitsplätze zu sichern", sagte Kirchhoff unserer Redaktion. Der Arbeitgeberpräsident betonte: "Besonders schädlich wäre es, das Kurzarbeitergeld auf 90 Prozent aufzustocken, wie die Grünen fordern. Über Härtefälle kann man im Einzelfall immer sprechen, dazu sieht etwa der Tarifvertrag der Metall- und Elektroindustrie Vereinbarungen vor. Doch wir sollten kein Füllhorn ausschütten. Zudem gehen wir davon aus, dass die Krise nicht Monate andauern wird." Aktuelle Entwicklungen in der Corona-Krise in unserem Liveblog.