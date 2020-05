Verwaiste Lufthansa-Schalter am Flughafen München. Foto: AP/Matthias Schrader

Berlin Der Aufsichtsrat der Lufthansa hat dem staatlichen Rettungspaket wegen Auflagen der EU-Kommission zunächst nicht zugestimmt.

Die von Brüssel geforderte Abgabe von Start- und Landerechten der Lufthansa an den Flughäfen Frankfurt und München hätten wirtschaftliche Auswirkungen auf das Unternehmen und müssten "intensiv geprüft werden", erklärte der Luftfahrtkonzern in Köln. Die Lufthansa und die Bundesregierung hatten sich am Montag auf ein neun Milliarden umfassendes Stützungsprogramm geeinigt.