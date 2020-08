Energiekonzern : Corona-Krise erreicht Eon

Essen Der Wirtschaftseinbruch lässt die Stromnachfrage sinken. Eon verliert 300 Millionen Euro Gewinn, Anleger sind enttäuscht. Die Innogy-Integration geht voran: Die ersten 1000 der 5000 Stellen auf der Streichliste sind abgebaut.

Zu Beginn der Corona-Krise sah es so aus, als könnte sie den Energieunternehmen nichts anhaben. Doch nun machen sich die Folgen der weltweiten Lockdowns, die Schließung der Autofabriken und der Stillstand in vielen Branchen auch bei ihnen bemerkbar: Im zweiten Quartal sank die Stromnachfrage in Deutschland um acht Prozent, in Italien und Spanien gar um 18 Prozent gegenüber dem Vorjahr. Eon senkte deshalb zur Enttäuschung der Anleger seine Jahresprognose und erwartet nun, dass der Gewinn um 300 Millionen Euro geringer ausfällt als bislang erwartet und bei 3,6 bis 3,8 Milliarden Euro liegen wird. „Dabei gehen wir davon aus, dass es keinen zweiten, einschneidenden Lockdown gibt“, sagte Konzern-Chef Johannes Teyssen.