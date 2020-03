Corona-Krise : Eon kaserniert Mitarbeiter zur Sicherung der Stromversorgung

Das Logo von Eon an der Konzernzentrale in Essen (Archiv). Foto: dpa/Rolf Vennenbernd

Essen 14.000 Eon-Mitarbeiter sind nicht im Homeoffice, sondern sichern die Versorgung vor Ort – manche in „kasernierungsartigen Umständen“, sagt Konzern-Chef Teyssen. In der Bilanz erwartet Eon vorübergehend sichtbare Spuren der Corona-Krise.

Auf den ersten Blick scheint die Corona-Krise der Energiewirtschaft nicht viel anzuhaben: Homeoffice, Videokonferenzen, Streaming – überall wird Strom gebraucht. Doch zugleich fährt die Industrie, die für die Hälfte des Stromverbrauchs steht, viele Werke herunter. Entsprechend erwartet auch der Eon-Konzern, dass die Krise „sichtbare Spuren“ in der Bilanz hinterlässt. „Die Umsatz- und Ertragskraft der Netze wird belastet“, sagte Konzern-Chef Johannes Teyssen bei der Vorstellung der Bilanz 2019, die per Videokonferenz stattfand. „Keiner weiß, wie lang, tief und schwierig die Krise wird. Aber Eon wird die Krise besser meistern als andere, weil wir die Weichen früh gestellt haben“, so Teyssen.

Zugleich sagte er eine sichere Stromversorgung zu: „Viele Regierungen sind besorgt. Ich habe versprochen, dass man sich auf Eon verlassen kann. Wir halten den essentiellen Geschäftsbetrieb aufrecht.“ Dazu lasse Eon auch Mitarbeiter in „kasernierungsartigen“ Umständen arbeiten, sagt Teyssen. Insgesamt sind 14.000 der 75.000 Eon-Mitarbeiter weiter vor Ort im Einsatz – um Störungen zu beseitigen und in den Netzleitstellen, die weiter 24 Stunden am Tag besetzt seien. Eon richtete Unterkünfte in der Nähe der Netzleitstellen ein, die Teams seien aus Gründen des Infektionsschutzes getrennt. „Das ist eine Zumutung, wir sind den Mitarbeitern zu großem Dank verpflichtet“, sagt Teyssen.

Lesen Sie auch Coronavirus-Liveblog : NRW entlässt Häftlinge vorübergehend aus Gefängnis

37 Mitarbeiter sind bei Eon bereits mit dem Coronavirus infiziert, die meisten kamen aus dem Skiurlaub zurück. Aber es gebe keine schweren Verläufe. 1500 Mitarbeiter seien in Quarantäne.

Eon ist der größte Netz-Betreiber in Europa und hat Millionen Kunden. „Wir haben uns verpflichtet, keine Abschaltung von Kunden vorzunehmen, die wegen der Krise in Bedrängnis sind“, betonte Teyssen.

Finanzvorstand Marc Spieker erläutert, warum die Krise Eon dennoch nur begrenzt belastet: 80 Prozent der Erträge stammen aus dem regulierten Geschäfte, nur 20 Prozent aus dem Kundengeschäft. Und nicht genutzte aber vom Staat erlaubte Einnahmen dürfen später realisiert werden, so sehen es die Spielregeln für das Netzgeschäft vor. „Auf mittlere Sicht erwarten wir daher keine Auswirkungen“, so Spieker. „Wir erwarteten verspätete Zahlungen unserer Kunden. Und Verzögerungen bei den Investitionen, aber das sind vorübergehende Effekte.“

2019 stieg der Umsatz von 30 auf 41 Milliarden Euro, weil Eon im Herbst 2019 Innogy endlich übernehmen konnte. 420 Millionen Gewinn lieferte Innogy ab, der stammt vor allem aus dem deutschen Netzgeschäft. Der bereinigte Konzernüberschuss von Eon erreicht mit 1,5 Milliarden Euro das Niveau des Vorjahres.

Nach fünf Jahren Umbauarbeit sieht Teyssen die Neuaufstellung abgeschlossen, die begann mit der Abspaltung der Kraftwerke in Uniper und endet mit der Innogy-Integration. Nach der Übernahme der RWE-Tochter Innogy ist Eon der größte Netzkonzern in Europa, seit September ist Innogy voll konsolidiert. Unlängst hat die Innogy-Hauptversammlung beschlossen, die verbleibenden kleinen Aktionäre aus dem Unternehmen zu drängen. 40 bis 50 Widersprüche seien registriert, man erwarte auch die üblichen Klagen. „Ich gehe von September aus für Abschluss des Squeeze Out“, so Teyssen.

Eon will, wie geplant, für das vergangene Jahr 46 Cent je Aktie zahlen. Für 2020 erwartet Eon, dass der Konzernüberschuss auf 1,7 bis 1,9 Milliarden Euro zulegt. Darin sind die Effekte der Corona-Krise allerdings noch nicht berücksichtigt. Die Eon-Aktie kletterte nach Vorlage der Bilanz um gut fünf Prozent nach oben und war damit der stärkste Wert im Dax.