Corona-Pandemie : Berliner Firma liefert Corona-Tests an die ganze Welt

Berlin Eine Berliner Firma verschickt Millionen Corona-Tests in mehr als 70 Länder. Beim Verpacken helfen jetzt Mitarbeiter eines Messebau-Unternehmens, das gerade geschlossen ist.

Es gibt wohl wenige Gründer, denen der Umsatz ihrer Firma egal ist, weil es nämlich ohnehin sehr gut läuft. Olfert Landt ist so jemand, obwohl sich TIB Molbiol GmbH gewissermaßen auf Ausnahmesituationen spezialisiert hat: Das Biotech-Unternehmen stellt Diagnostiktests her und liefert weltweit die meisten Test-Kits für Covid-19.

Seit mehr als zwei Monaten machen Landt und seine rund 40 Mitarbeiter Überstunden ohne Ende. Tagsüber steht das Telefon nicht still, bis tief in die Nacht stellt der Geschäftsführer die Lieferungen fertig. Sie gehen an Labore, Behörden, Botschaften und an die Weltgesundheitsorganisation (WHO). Die Firma beliefert mehr als 70 Länder.