Nachbesserung bei der Corona-Hilfe : Was der Schnellkredit für Mittelständler bringt

Was der Schnellkredit für Mittelständler bringt

Die Bundesregierung bessert ihre Corona-Hilfen nach: Nun gibt es für den Mittelstand Kredite, bei denen der Staat zu 100 Prozent haftet. Zugleich hält der Run auf Zuschüsse an: NRW hat bereits 2,8 Milliarden Euro an 269.000 Kleinunternehmer gezahlt.

Erst schien es, als ob die Politik den Mittelstand bei der Corona-Hilfe vernachlässigt. Für Konzerne gab es Milliarden und das Angebot der Teilverstaatlichung, für kleine Selbstständige Zuschüsse des Landes. Für den Mittelstand aber gab es bislang „nur“ Kredite der Förderbank KfW, bei denen der Staat nicht vollständig haftete. Entsprechend lange müssen die Hausbanken prüfen. Doch nach lauten Protesten der Verbände geht es nun schnell. Die Bundesregierung bessert nach und spannt einen weiteren Rettungsschirm auf: Bei dem am Montag aufgelegten KfW-Schnellkredit geht der Staat ins volle Risiko, so dass die Banken das Geld schneller auszahlen können. „Für diese Pandemie gibt es keine Blaupause“, sagte Bundesfinanzminister Olaf Scholz (SPD). Man müsse beobachten und entschlossen reagieren. „Der KfW-Schnellkredit wendet sich an kleine und mittlere Firmen, die jetzt sehr sehr rasch Unterstützung benötigen.“ Schnell heißt: Die Banken sollen sich ab Donnerstag um die Auszahlung kümmern können. Es gibt kein Limit beim Gesamtvolumen.