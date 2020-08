Corona-Flaute : Weiterhin kaum Passagiere an deutschen Flughäfen

Berlin/Frankfurt Viele Gesellschaften bieten wieder mehr Flüge an. Trotzdem nutzten im Juli nur 4,9 Millionen Passagiere die deutschen Airports. Das waren knapp 63 Prozent weniger als im vergangenen Jahr.

Obwohl die meisten Fluggesellschaften im Juli ihr Flugprogramm wieder ausgebaut haben, hat an den deutschen Flughäfen weiterhin Corona-Flaute geherrscht. Nur knapp 4,9 Millionen Passagiere nutzten in diesem Monat die Airports, ein rundes Fünftel der Zahl aus dem Vorjahresmonat, wie der Flughafenverband ADV am Montag in Berlin mitteilte. Die gewerblichen Flugbewegungen lagen 62,9 Prozent hinter dem Juli 2019 zurück.