1000 Jobs in Deutschland betroffen Continental will angeblich weltweit 5500 Stellen streichen

Im Wesentlichen gehe es um Stellen in Verwaltungsbereichen, berichtete das „manager magazin“ am Sonntag. Das Unternehmen wolle die Beschäftigten im betroffenen Automobilgeschäft in einem Webcast am Montag informieren. Der Vorstand reagiere damit auf einen jahrelangen Misserfolg in der Sparte. Das Topmanagement sei bereits am Freitag über die Pläne informiert worden. Produktion und Entwicklung seien ausgenommen von den Stellenstreichungen, ebenso die Reifenherstellung. Der Vorstand wolle so 400 Millionen Euro pro Jahr sparen.