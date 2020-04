Kostenpflichtiger Inhalt: Tourismus am Boden : So leiden die Flughäfen in NRW

Menschenleer ist die Haupthalle des Düsseldorfer Flughafens zu Beginn der Osterferien. Foto: dpa/Marcel Kusch

An den Airports sind Tausende in Kurzarbeit. Der Lufthansa-Sparplan verschärft die Krise. Düsseldorf soll aber wichtigster Standort von Eurowings bleiben. Die kommunalen Eigentümer der Regionalflughäfen schreiben einen Brandbrief an Laschet.