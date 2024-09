Geldinstitut stabilisiert Staat will Beteiligung an Commerzbank reduzieren

Berlin/Frankfurt · Der Staat will seine im Zuge der Finanzkrise erlangte Beteiligung an der Commerzbank verringern. Der Bund wird sich sukzessive von seinem Anteil von noch 16,49 Prozent an dem erfolgreich stabilisierten Institut trennen.

03.09.2024 , 18:32 Uhr

Das Commerzbank-Logo (Symbolbild). Foto: dpa/Sebastian Gollnow

Das teilte Florian Toncar, Staatssekretär im Bundesfinanzministerium, am Dienstag mit. Der Verkauf des Aktienpakets werde „transparent, diskriminierungsfrei und marktschonend erfolgen“. Das genaue Verfahren, das Volumen und auch der Zeitpunkt würden mit Blick auf das Marktumfeld noch festgelegt, erläuterte eine Sprecherin der Finanzagentur, die Kapitalmarktgeschäfte des Bundes tätigt und den Verkauf organisiert. Der Staat hatte der Commerzbank in der Finanzkrise 2008 und 2009 unter die Arme gegriffen und mit Kapitalhilfen von insgesamt 18,20 Milliarden Euro gerettet. Davon seien bisher 13,15 Milliarden Euro zurückgeführt worden. „Der Einstieg des Bundes bei der Commerzbank in den Jahren 2008 und 2009 war wichtig, um inmitten der Bankenkrise die Finanzmarktstabilität zu schützen“, erläuterte Toncar. Nun sei die Commerzbank wieder ein stabiles und ertragsstarkes Institut.

(felt/Reuters)