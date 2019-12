Geplanter Squeeze-out : Commerzbank droht Flop bei Comdirect

Frankfurt Deutschlands viertgrößte Bank will ihre Direktbanktochter voll übernehmen. Um das hinzubekommen, braucht sie im ersten Schritt 90 Prozent der Anteile. Doch der Plan wackelt, weil ein großer Anteilseigner Widerstand leistet.

Normalerweise freut man sich als Großaktionär über einen Anstieg des Aktienkurses. Es sei denn, man will wie die Commerzbank bei der Direktbank-Tochter Comdirect auch noch den Rest des betreffenden Unternehmens kaufen. Und das natürlich möglichst günstig. Seit dem 20. September, dem Tag, an dem die Übernahmepläne der Commerzbank bekannt wurden, ist der Aktienkurs der Comdirect gestiegen, von seinerzeit 9,15 auf 12,18 Euro. Ein Plus von knapp einem Drittel. Da wäre es für verkaufswillige Anteilseigner lukrativer, die eigenen Papiere über die Börse zu verkaufen, statt sie der Konzernmuttergesellschaft anzudienen. Die will nämlich bisher nur 11,44 Euro je Anteilsschein zahlen.