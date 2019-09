CO2-Emissionen : Volkswagen ist so klimaschädlich wie Australien

Frankfurt/M. Vor den Toren der Internationalen Automobilausstellung haben am Dienstag Aktivisten der Umweltorganisation Greenpeace gegen klimaschädliche Abgase demonstriert.

Als Abgaswolke hinter einem überdimensionierten Geländewagen füllten sie einen 1400 Kubikmeter großen schwarzen Ballon mit der Aufschrift „CO2“. Dieser fasst nach Angaben von Greenpeace etwa 2,5 Tonnen klimaschädliches Kohlendioxid. Diese Menge hätten die in den ersten sieben Monaten in Deutschland zugelassenen SUV ausgestoßen, bevor sie 30 Meter gefahren seien, erklärte Greenpeace. Eine Studie der Umweltorganisation macht die Autobranche für neun Prozent der weltweiten CO2-Emissionen verantwortlich. Allein VW emittiere so viel wie Australien, heißt es in dieser Studie.