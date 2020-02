Kostenpflichtiger Inhalt: Industrielle Großprojekte : Die blockierte Republik

Die CO-Pipeline von Covestro führt von Dormagen nach Krefeld. Foto: dpa/Horst Ossinger

Tesla-Fabrik in Berlin, CO-Pipeline im Rheinland, Kraftwerk in Datteln – Gerichte bremsen viele industrielle Großprojekte. Die Wirtschaft fordert nun eine Einschränkung des Klagerechts für Verbände. Das OVG will über die Pipeline im August entscheiden.