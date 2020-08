OVG Münster weist Klagen ab : Gericht gibt grünes Licht für CO-Pipeline von Dormagen nach Krefeld

Münster Anwohner scheitern mit ihrer Klage gegen die Covestro-Pipeline von Dormagen nach Krefeld. Das Oberverwaltungsgericht hält die Röhre für verfassungsgemäß. Es wies die Klagen ab und sieht auch keine gravierenden Planungsfehler.

Auf diesen Tag haben Bürger im Rheinland und auch das Unternehmen Covestro seit Jahren gewartet: Nun entschied das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Münster, dass die Kohlenmonoxid-Pipeline starten darf. Die Richter um Dirk Lechtermann wiesen die Klagen mehrerer Anwohner gegen den Beschluss der Bezirksregierung Düsseldorf ab. Und das mit deutlichen Worten: Die Klagen seien unbegründet. Der angegriffene Planfeststellungsbeschluss sei weder aufzuheben noch für rechtswidrig und nicht vollziehbar zu erklären. Es liege auch kein erheblicher Verfahrensfehler vor. Etwaige Mängel seien jedenfalls nicht für die Entscheidung der Behörde von Bedeutung, weil davon auszugehen sei, dass diese bei fehlerfreiem Verfahren nicht anders ausgefallen wäre, so das Gericht weiter.

Die 67 Kilometer lange Pipeline verbindet die Covestro-Werke Dormagen und Krefeld-Uerdingen und unterquert dabei zweimal den Rhein. Sie ist eines der umstrittensten Industrieprojekte im Land. Schon 2007 war der Startschuss für den Bau gefallen, bis heute ist er nicht in Betrieb. Anwohner und Umweltschützer fürchten lebensbedrohliche Vergiftungen, wenn die Röhre durch Bauarbeiten beschädigt wird und das geruchslose, giftige Gas Kohlenmonoxid (CO) austritt. Der Bauherr – erst Bayer, seit 2015 die abgespaltene Kunststofftochter Covestro – hält die Röhre dagegen für zwingend nötig und bestmöglich geschützt.

Die Prozessakten waren auf fast 6000 Seiten angewachsen, wie Lechtermann zu Beginn der mündlichen Verhandlung gesagt hatte, die wie die Urteilsverkündung in der Aula des Schlosses in Münster stattfand. Das OVG hatte sich schon zum Auftakt dem Bundesverfassungsgericht angeschlossen und erklärt, man sei nicht mehr von der Verfassungswidrigkeit der Pipeline überzeugt. 2014 hatte das OVG das noch anders gesehen und daran gezweifelt, dass die Pipeline dem Wohl der Allgemeinheit dient. Dann wäre das vom Landtag 2007 verabschiedete Rohrleitungs-Gesetz, das Grundlage für die Enteignungen der Anwohner war, verfassungswidrig gewesen. Nun aber bestätigte das OVG das Projekt: Zweifel an der Verfassungswidrigkeit des Rohrleitungsgesetzes bestünden nicht, so die Richter. Es sei sichergestellt, dass das Wohl der Allgemeinheit nicht beeinträchtigt werde.