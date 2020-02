Clorox-Aktienhoch : So spekulieren Anleger mit der Sorge vor einer Epidemie

New York An den Börsen ist von Talfahrt die Rede, sobald das Wort „Coronavirus“ fällt. Doch manche Aktien sind plötzlich gefragt - oder werden zu Tipps für schlechte Zeiten stilisiert.

An den Börsen sorgt die Angst vor einer globalen Ausbreitung des neuartigen Coronavirus für Einbrüche. Doch es gibt auch Profiteure: Das US-Unternehmen Clorox etwa produziert Hand-Desinfizierer und andere antibakterielle Reinigungsmittel und steht an der Börse in New York hoch im Kurs.