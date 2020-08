Freie Meinungsäußerung : Tönnies scheitert mit Unterlassungsklage gegen SPD-Politiker

Kiel/Hamburg Schleswig-Holsteins SPD-Fraktionschef Ralf Stegner hatte sich wiederholt kritisch gegen den Fleischkonzern geäußert. Das darf er auch in Zukunft - obwohl Tönnies dies zu verhindern versuchte.

Schleswig-Holsteins SPD-Fraktionschef Ralf Stegner darf sich weiter frei über die Zustände in den Betrieben von Clemens Tönnies äußern. Das Landgericht Hamburg hat einen Antrag der Tönnies Holding auf Erlass einer einstweiligen Verfügung gegen den Politiker am Dienstag zurückgewiesen, sagte Gerichtssprecher Kai Wantzen am Freitag in Hamburg. Darin sollte Stegner verpflichtet werden, kritische Äußerungen über die Zustände in den Schlachthöfen zu unterlassen. Unter anderem hatte Stegner in einer Talkshow der „Bild“-Zeitung gesagt: „Die Gesetze werden missachtet dort. Das ist ja gar keine Frage.“