Siemens-Energy-Chef Bruch „Energiewende ohne China funktioniert nicht“

Die Intention mancher Hersteller, die Fabriken auszulasten, obwohl sie dabei Geld verlören, sei in Teilen auch verständlich, weil die Arbeit einfach benötigt werde, sagte Bruch. Das bringe dann Herausforderungen für den gesamten Markt mit sich. In der Windturbinen-Branche mit Playern wie Siemens Energy, Nordex, Vestas oder GE Vernova gibt es die Sorge, dass vom Staat subventionierte Anbieter aus der Volksrepublik mit Niedrigpreisen immer mehr Marktanteile gewinnen könnten. Viele Anbieter könnten dann ein ähnliches Schicksal erleiden wie die Solarindustrie, die inzwischen stark von chinesischen Firmen dominiert wird. Die EU-Kommission will die Unternehmen unter die Lupe nehmen.