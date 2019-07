Neue Eigentümer : Chinas Einfluss auf Daimler wächst

Nach Geely steigt auch der Autobauer BAIC bei Daimler ein. Damit gehören chinesischen Firmen nun 15 Prozent an dem deutschen Autohersteller.

Daimler hat jetzt zwei Großaktionäre aus China: Nach dem überraschenden Einstieg der chinesischen Autoschmiede Geely im vergangenen Jahr sicherte sich der langjährige Daimler-Partner BAIC einen Anteil an dem Dax-Konzern. Die Beijing Automotive Group (BAIC) habe insgesamt fünf Prozent an Daimler erworben, teilten die Unternehmen mit. Etwa die Hälfte davon erstand BAIC direkt, auf die andere Hälfte sicherte sich das Unternehmen das Kaufrecht. Der staatlich kontrollierte Autobauer gehört damit zu den fünf größten Aktionären des Stuttgarter Traditionsunternehmens. „Wir begrüßen es sehr, dass unser langjähriger Partner BAIC nun auch ein langfristig orientierter Investor von Daimler ist“, erklärte Daimler-Chef Ola Källenius.

Unterstützung aus China kann Källenius gut gebrauchen, sein Konzern musste schon zwei Mal in diesem Jahr seine Gewinnprognose senken und fuhr im zweiten Quartal wegen des Dieselskandals und des globalen Abschwungs 1,6 Milliarden Euro Verlust ein. „Dieser Schritt ist ein Vertrauenssignal in das Zukunftspotential unseres Unternehmens“, so Källenius. China sei nicht nur für den Absatz, sondern auch für Entwicklung und Produktion entscheidend für Daimler. An der Börse legten die Daimler-Titel um mehr als drei Prozent zu.