Frankfurt : Die China-Connection der Deutschen Bank

Sollten Geldgeschenke und Gefälligkeiten die Geschäfte in China erleichtern? Die Deutsche Bank betont, sie habe die Vorfälle aufgearbeitet und die Kontrollen verbessert.

Mit Geldgeschenken und Gefälligkeiten könnte die Deutsche Bank in der Vergangenheit versucht haben, Zugang zu Politikern und Persönlichkeiten in China zu bekommen. Das haben Recherchen von „New York Times“, „Süddeutscher Zeitung“ und WDR ergeben. Eine Auswertung bankinterner Unterlagen zeige, dass die Bank zwischen 2002 und 2014 Geschenke und Gefälligkeiten in Richtung Peking verteilt habe. Die US-Wertpapieraufsicht SEC hatte bereits im August mitgeteilt, dass die Bank im Rahmen eines Vergleichs wegen fragwürdiger Einstellungspraktiken in China 16 Millionen Dollar gezahlt hat.