Chemiekonzern mit Glyphosat-Last Warum die Bayer-Aktie unter 28 Euro fiel

Es hört nicht auf: Bayer hat in den USA schon wieder eine Niederlage vor Gericht erlitten. Ein Berufungsgericht in Atlanta entschied, dass der Leverkusener Konzern nicht vor Klagen wegen Glyphosat geschützt ist. Konkret lehnte das Gericht es ab, die Klage eines Arztes aus Georgia abzuweisen, der den Unkrautvernichter für seine Krebserkrankung verantwortlich macht. Der Konzern hatte gehofft, dass die Justiz in Atlanta anders entscheidet als andere Berufungsgerichte zuvor. Mit zwei unterschiedlichen Berufungsurteilen in der Hand könnte Bayer einen zweiten Anlauf nehmen, um das Thema vor das höchste Gericht der USA zu bringen. Im Sommer 2022 war Bayer damit gescheitert. Damals entschied der Supreme Court, dass er Bayers Antrag auf Revision im Fall des Klägers Edwin Hardeman nicht annehmen werde.