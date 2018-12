Duisburger Familienholding: Chefwechsel bei Haniel – Stephan Gemkow tritt ab

Duisburg Stephan Gemkow hat die Duisburger Familienholding saniert, die wegen der Metro in schweres Fahrwasser gekommen war. Nun will er etwas anderes machen. Die Familie bedauert seinen Rückzug.

Gemkow war im August 2012 an die Haniel-Spitze gerückt, das Familieunternehmen steuerte damals in schwerem Fahrwasser. Er hatte dann umfangreiche Aufräumarbeiten im Portfolio des 1756 gegründeten Unternehmens vorgenommen. Haniel habe in der Vergangenheit zu stark auf Händler gesetzt, befand er. Hohe Abschreibungen auf ihren Anteil am Handelsriesen Metro hatten die Duisburger etwa 2012 tief in die roten Zahlen gerissen. Gemkow packte die Entschuldung an, reduzierte Anteile am Versandhändler Takkt und verkaufte den Pharmagroßhändler Celesio für zwei Milliarden Euro. Bei der Metro steht Haniel vor dem Ausstieg, Gemkow zog damit einen beherzten Schlusstrich unter ein mehr als 50-jähriges Investment, das Haniel wenig Freude gemacht hatte.