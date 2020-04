Mutterkonzern von Saturn und Media-Markt : Ceconomy bekommt milliardenschweren KfW-Kredit

Düsseldorf Die Elektronikhandelsholding Ceconomy soll öffentliche Hilfe in der Corona-Krise bekommen. Der Mutterkonzern der Elektronikhandelskette Media Markt und Saturn werde eine 1,7 milliardenschwere Kreditlinie der staatlichen Förderbank KfW erhalten.

Das teilte Ceconomy am Mittwochabend mit. Der noch abzuschließende Konsortialkreditvertrag stehe unter anderem noch unter dem Vorbehalt der Zustimmung durch ein Konsortium von Partnerbanken der Ceconomy, mit denen "positive Gespräche in einem weit fortgeschrittenen Stadium" seien. Zu den Bedingungen des Konsortialkredits gehöre die faktische Aussetzung von Dividendenzahlungen über die Laufzeit der Kreditlinie. Diese sei bis Dezember 2021 festgelegt mit einer einjährigen Verlängerungsoption mit Zustimmung der KfW.

Die Virus-Pandemie hat für Ceconomy drastische Folgen. Die Holding rutschte im zweiten Geschäftsquartal in die Verlustzone. Auch der Umsatz gab deutlich nach. Zahlreiche Märkte der Töchter Media Markt und Saturn mussten im Zuge der behördlichen Maßnahmen zur Eindämmung der Pandemie in Europa Mitte März die Pforten schließen. In Deutschland nehmen die Ketten für rund 20.000 Mitarbeiter Kurzarbeit in Anspruch.