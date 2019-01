Wachsender Flugverkehr: Lufthansa will Berlin-Tegel trotz BER offen halten

Lufthansa will Berlin-Tegel trotz BER offen halten

Berlin Lufthansa-Chef Carsten Spohr hat sich erstmals öffentlich von dem Beschluss distanziert, den Berliner Flughafen Tegel nach der Eröffnung des neuen Hauptstadtflughafens BER stillzulegen.

Spohr sagte demnach weiter: "Daher erwarten inzwischen unsere Kunden und viele in der Öffentlichkeit zu recht von allen Beteiligten, dass wir die Frage der Offenhaltung von Tegel mit Blick auf die aktuelle Entwicklung des Luftverkehrs neu bewerten." Ein Lufthansa-Sprecher bestätigte die Äußerungen, diese stammten vom Neujahrskonzert des Konzerns am Dienstagabend in Berlin.