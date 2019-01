Ex-Deutsche-Börse-Chef: Carsten Kengeter muss wegen Insider-Affäre 4,75 Millionen Euro zahlen

Frankfurt Carsten Kengeter, der ehemalige Chef der Deutschen Börse, muss für die Einstellung des Ermittlungsverfahren wegen Insiderhandels 4,75 Millionen Euro zahlen. Das teilte die Staatsanwaltschaft Frankfurt am Mittwoch mit.

Kengeter zahlte eine Geldstrafe von 250.000 Euro an eine gemeinnützige Einrichtung. Zudem gehen 4,5 Millionen Euro, die er Ende 2015 in Deutsche-Börsen-Aktien investierte, an die Staatskasse. Die Deutsche Börse kostete die Insiderhandel-Affäre 10,5 Millionen Euro, wie sie bereits vor Weihnachten mitgeteilt hatte.