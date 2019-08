Eckpunktepapier des Bundeswirtschaftsministers : Altmaier umgarnt den Mittelstand

Hannover/Berlin Wirtschaftsverbände begrüßen die neue Strategie des Bundeswirtschaftsministers.

Altmaier hatte am Donnerstag in Hannover die Eckpunkte seiner länger angekündigten Mittelstandsstrategie vorgestellt. Damit reagierte er auch auf die Kritik an seiner im Februar vorgelegten Industriestrategie. Damals hatte sich der Mittelstand über die Fokussierung auf Großkonzerne beklagt.

Kritik kam hingegen vom Deutschen Gewerkschaftsbund. „Immer wenn das Wirtschaftsministerium nicht mehr weiter weiß, ruft es nach Bürokratieabbau und Steuersenkungen. Das ist so falsch wie einfallslos“, sagte DGB-Vorstandsmitglied Stefan Körzell. Körzell störte sich auch an Altmaiers Plänen für einen flexibleren Arbeitsmarkt. Dieser will sachgrundlose Befristungen erleichtern, die Auftraggeberhaftung beim Mindestlohn begrenzen und wöchentliche statt tägliche Höchstarbeitszeiten einführen. Auch das lehnt der DGB ab. „Wir halten am Acht-Stunden-Tag und an den Ruhepausen von elf Stunden zwischen Arbeitseinsätzen fest“, sagte Körzell.