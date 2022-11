Aufgrund drohender Insolvenz : Bundesregierung verstaatlicht ehemalige Gazprom-Tochter

Berlin Die frühere Gazprom Germania ist so wichtig für die deutsche Gasversorgung, dass sie auf keinen Fall pleitegehen darf. Bereits seit Monaten war die Bundesnetzagentur Treuhänderin. Jetzt übernimmt der Bund das Unternehmen vollständig.

Die Bundesregierung verstaatlicht das angeschlagene Gasunternehmen Securing Energy for Europe (Sefe), eine frühere Tochtergesellschaft des russischen Staatskonzerns Gazprom. Das Wirtschaftsministerium begründete entsprechende Kapitalmaßnahmen in einer Mitteilung vom Montag mit einer drohenden Insolvenz der Sefe, die die Versorgungssicherheit in Deutschland gefährden würde.