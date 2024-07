Sorge um die öffentliche Sicherheit Bund untersagt MAN-Tochter den Verkauf an Chinesen

Zwischen China und Deutschland bricht offener Streit aus: Am Mittwoch hat die Bundesregierung einer chinesischen Firma die Übernahme einer MAN-Tochter untersagt. Am Donnerstag reagierte die chinesische Regierung mit herber Kritik: Beide Länder seien Handelspartner und müssten die Geschäftsbeziehungen in beidseitigem Interesse ausbauen, zitiert die Agentur Reuters eine Sprecherin des Außenministeriums in Peking. China hoffe, dass Deutschland ein faires Wettbewerbsumfeld für alle schaffe.