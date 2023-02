Lager in Brieselang betroffen Amazon schließt erstmals ein Logistikzentrum in Deutschland

Gleichzeitig kündigte Amazon an, zwei neue Logistikzentren in Deutschland zu eröffnen, „die in den nächsten drei Jahren rund 2000 attraktive neue Arbeitsplätze schaffen sollen“. Mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern in Brieselang sollen Möglichkeiten ausgelotet werden, an andere Amazon-Standorte in Deutschland zu wechseln. Berlin-Brandenburg bleibe eine wichtige Region für Amazon, in die weiterhin investiert werde.