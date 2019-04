Bundesnetzagentur genehmigt Erhöhung : Briefe könnten bald bis zu 90 Cent kosten

Ein Mann wirft einen Brief in einen Briefkasten (Archivfoto). Foto: dpa/Monika Skolimowska

Bonn Wer Briefe verschickt, muss dafür künftig möglicherweise deutlich mehr zahlen. Die Bundesnetzagentur hat den Weg für Portoerhöhungen der Deutschen Post freigemacht. Zum 1. Juli könnte der Preis für Briefmarken bereits um mehr als 10 Prozent steigen.

Die Regulierungsbehörde gab am Donnerstag in Bonn den Erhöhungsspielraum für neue Briefentgelte im Zeitraum bis Ende 2021 bekannt. Demnach könnte die Post bei einer Preiserhöhung zum 1. Juli von einem Erhöhungspotenzial von 10,63 Prozent Gebrauch machen.

In welchem Umfang daher das Porto letztlich tatsächlich ansteigen wird, ergibt sich aus der Mitteilung der Behörde noch nicht. Für den Standardbrief könnte die Erhöhung aber auch deutlicher ausfallen, solange insgesamt der Preisrahmen eingehalten wird. In Medienberichten war in den vergangenen Monaten von 80 bis zu sogar 90 Cent für den Standardbrief die Rede gewesen. Auch in Branchenkreisen ist von bis zu 90 Cent Briefporto die Rede.