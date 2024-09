Offenbar rund 30 Interessenten Wer kauft die Modekette Breuninger?

Seit einer Woche steht die Modekette Breuninger zum Verkauf im Schaufenster. Zumindest hat das Unternehmen dem, was die „Wirtschaftswoche“ zuvor berichtet hatte, nicht widersprochen. Seither stellt sich die Frage, was die rund 30 Interessenten, die ihren Hut erst mal in den Ring geworfen haben sollen, mit Breuninger vorhaben könnten. Die Varianten: ein Komplettverkauf des Unternehmens einschließlich der Immobilien, die Breuninger gehören, oder eine getrennte Veräußerung der Häuser und des Handelsgeschäfts.