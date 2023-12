Medienbericht Bosch will offenbar 1500 Stellen streichen

Der Autozulieferer Bosch will im nächsten Jahr beim Personal den Rotstift ansetzen. Bei der Antriebssparte an den baden-württembergischen Standorten Stuttgart-Feuerbach und Schwieberdingen sehe das Unternehmen bis Ende 2025 einen Anpassungsbedarf von insgesamt bis zu „1500 Personalkapazitäten“, teilte eine Konzern-Sprecherin der Nachrichtenagentur Reuters mit. Dies gelte für die Bereiche Entwicklung, Verwaltung und Vertrieb. Die „Automobilwoche“ hatte bereits zuvor über einen Stellenabbau in dieser Größenordnung berichtet.