Krise in Automobilbranche : Bosch will 1600 Arbeitsplätze in Baden-Württemberg abbauen

Gerlingen Wegen der sinkenden Nachfrage nach Diesel- und Benzinautos in den kommenden zwei Jahren will der Automobilzulieferer Bosch rund 1600 Arbeitsplätze in Baden-Württemberg abbauen.

Das bestätigte eine Bosch-Sprecherin am Dienstag auf Anfrage. Betroffen sind demnach Jobs in der Antriebssparte an den Bosch-Standorten in Feuerbach und Schwieberdingen. In den Jahren 2020 und 2021 sollen in diesem Segment jeweils rund 800 Stellen in der Verwaltung, im Vertrieb und in der Forschung abgebaut werden. Zuvor hatten die „Stuttgarter Zeitung“ und die „Stuttgarter Nachrichten“ berichtet.