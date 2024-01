Untersuchung nach Notlandung Boeings 737 MAX 9 darf in den USA vorerst nicht mehr fliegen

Bei einer Boeing 737 MAX 9 der Fluggesellschaft Alaska Airlines war in der vergangenen Woche kurz nach dem Start in Portland im nordwestlichen US-Bundesstaat Oregon ein Teil der Kabinenwand herausgeflogen. Daraufhin kehrte das Flugzeug um und machte rund 20 Minuten später in Portland eine Notlandung. Bei dem Vorfall wurde niemand schwer verletzt. Die FAA leitete eine Untersuchung zu dem Vorfall ein und ordnete für rund 170 Maschinen mit der gleichen Konfiguration sofortige Inspektionen an.