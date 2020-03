Flugzeugbauer in der Krise : Boeing kappt Chefgehälter und Dividenden

Flugzeugbauer in der Krise

Chicago Die Coronavirus-Krise kommt für Boeing zur Unzeit. Schon vorher hatte der US-Luftfahrtriese mit Problemen zu kämpfen. Jetzt ist der Konzern gezwungen, um milliardenschwere Staatshilfen zu buhlen - und zeigt, dass er auch zu massiven Einschnitten bereit ist.

Der Airbus-Rivale teilte am Freitag mit, dass Vorstandschef Dave Calhoun und Verwaltungsratsvorsitzender Larry Kellner bis zum Jahresende keine Bezahlung mehr erhielten. Zudem setzt der Flugzeugbauer seine Dividendenzahlung bis auf Weiteres aus und lässt sein bereits seit April 2019 ruhendes Aktienrückkaufprogramm noch länger pausieren.

„Boeing zehrt von all seinen Ressourcen, um den Betrieb fortzusetzen, Beschäftigte und Kunden zu unterstützen, und die Lieferkette in der Coronavirus-Krise aufrechtzuerhalten“, teilte der Konzern mit.

Die Folgen der Coronavirus-Pandemie für die Produktion und die Finanzlage von Fluggesellschaften weltweit bringen den Luft- und Raumfahrtkonzern nun in noch größere Not. Das Management wirbt um milliardenschwere Staatshilfen. Diese würden der gesamten Industrie zugutekommen, da ein großer Teil davon für Zahlungen an Zulieferer eingesetzt würde, argumentierte Boeing vor wenigen Tagen.