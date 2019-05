Erstmals seit Flugzeugabstürzen : Boeing-Chef Dennis Muilenburg gesteht Fehler ein

New York Boeing-Chef Dennis Muilenburg hat nach zwei Flugzeugabstürzen mit insgesamt 346 Toten Fehler zugegeben. Bei den Unglücksfliegern der Baureihe 737 Max habe sein Unternehmen ein Warnsystem in den Cockpits nicht korrekt implementiert.

Muilenburg sprach den Angehörigen der Absturzopfer erneut sein Mitgefühl aus, zeigte sich aber grundsätzlich überzeugt von der Sicherheit der 737-Max-Flugzeuge. Auf die Frage, ob er seine Familie an Bord lassen würde, antwortete er: „Ohne zu zögern“. Ob und wann die mit Startverboten belegten Flieger wieder abheben dürfen, bleibt aber unklar. Die Prüfungen der Aufsichtsbehörden dauern weiter an.

Das Mitte März nach dem zweiten 737-Max-Absturz verhängte Flugverbot wird nach Einschätzung des Weltluftfahrtverbands IATA mindestens noch bis August gelten. Die Maschinen der Baureihe dürften voraussichtlich frühestens in zehn bis zwölf Wochen wieder abheben, sagte IATA-Generaldirektor Alexandre de Juniac am Mittwoch in einer Telefonkonferenz mit Journalisten. Der Verbandschef stellte aber klar: „Es liegt nicht in unseren Händen. Es ist Sache der Aufseher.“

Boeing-Chef Muilenburg sprach am selben Tag bei einer Analystenveranstaltung in New York von „deutlichen und stetigen Fortschritten“ bei der 737 Max und positiven Signalen der FAA. Die US-Luftfahrtbehörde hält sich indes bedeckt, was den Zeitplan einer möglichen Wiederzulassung der Jets angeht. Einen Rücktritt habe er nie in Betracht gezogen, sagte Muilenburg in dem CBS-Interview: „Es ist wichtig, dass ich das Unternehmen weiter führe“.