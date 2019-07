Boeing hofft auf Betriebserlaubnis im Herbst : Debakel der 737 MAX belastet Bilanz mit 4,9 Milliarden Dollar

New York Die mit einem Flugverbot belegten 737 Max haben Boeing Sonderkosten in Milliardenhöhe verursacht. Das Luftfahrtunternehmen hofft, dass die Maschinen im Herbst wieder starten können.

Der US-Luftfahrtkonzern Boeing muss wegen der 737-Max-Krise milliardenschwere Sonderkosten in der Bilanz verkraften. Im zweiten Quartal werde eine zusätzliche Belastung in Höhe von 4,9 Milliarden Dollar (4,4 Milliarden Euro) nach Steuern anfallen, teilte das Unternehmen mit.

Für die Boeing 737 MAX - bis dahin das meistverkaufte Modell des Herstellers - gilt seit März ein weltweites Flugverbot. Zuvor waren bei zwei Abstürzen von Maschinen dieses Typs in Indonesien und Äthiopien insgesamt 346 Menschen ums Leben gekommen. Ermittler vermuten, dass die Unglücke mit einem Stabilisierungssystem zusammenhängen, das bei einem drohenden Strömungsabriss die Flugzeugnase nach unten drückt. Die Katastrophen haben Boeing in eine schwere Krise gestürzt und viel Kritik an dem Flugzeugbauer laut werden lassen.